Guiness, pronto il nuovo catalogo generale: primo prodotto il Giappone

Più che un semplice catalogo commerciale, un vero e proprio manuale di viaggio. Questo, nelle intenzioni di Guiness, il nuovo catalogo generale 2026-2027, uno strumento da consultare, sfogliare e conservare, per accompagnare il viaggiatore ancora prima della partenza. Oltre alla descrizione dettagliata degli itinerari, ogni destinazione è stata arricchita con nuovi approfondimenti, curiosità, informazioni culturali e contenuti dedicati. Se il catalogo rappresenta la sintesi della filosofia Guiness, il Giappone continua a esserne la sua massima espressione.

Domanda in ripresa

La destinazione si conferma infatti il primo prodotto dell’azienda per volume di vendite e fatturato, con una programmazione tra le più complete oggi disponibili sul mercato italiano. Dopo il rallentamento registrato nella scorsa primavera, dovuto principalmente alle modifiche operative dei collegamenti Emirates conseguenti alle tensioni nell’area mediorientale, la domanda per il Giappone mostra già segnali di piena ripresa e le prospettive per i prossimi mesi indicano un ulteriore incremento delle richieste.

Sono 17 gli itinerari che Guiness dedica al Paese, pensati per rispondere a esigenze molto diverse: da chi si avvicina al Giappone per la prima volta a chi desidera tornarci per approfondirne aspetti meno conosciuti. Itinerari che attraversano le grandi città, le capitali storiche, le aree naturalistiche e le regioni meno battute, cui si aggiungono i combinati con Corea del Sud e Cina, le estensioni mare a Bali, Phuket e Maldive, un tour della linea Young e una proposta Luxury con volo in Business Class e servizi di livello superiore.

Particolarmente significativa la pianificazione delle partenze: 80 date garantite solo fino a Capodanno, distribuite lungo tutte le stagioni dell’anno. Dall’estate al foliage autunnale, passando per il periodo natalizio e i viaggi di Capodanno, fino ai tour del primo quadrimestre dedicati al Giappone in Bianco, alla fioritura invernale e alle partenze programmate per l’Hanami, Guiness presidia l’intero calendario turistico della destinazione.

Un altro tratto distintivo è quello degli accompagnatori in partenza dall’Italia, da sempre alla base della proposta Guiness. La programmazione propone, inoltre, un ampio ventaglio di esperienze, pensate per andare oltre la visita dei luoghi simbolo: dalla cerimonia del tè al pernottamento in ryokan, dall’esperienza delle terme giapponesi all’utilizzo dello Shinkansen, incluso negli itinerari come parte integrante del viaggio.