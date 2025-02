Per quest’anno Guiness Travel introduce un’importante novità nel panorama delle sue proposte di viaggio: i tour Highlights. Una linea di itinerari studiati per consentire ai viaggiatori di scoprire i luoghi più iconici di ogni destinazione in tempi più contenuti, senza rinunciare alla qualità e alla cura che da sempre contraddistinguono l’offerta del brand.

La nuova linea Highlights nasce con l’obiettivo di rispondere a una domanda che vede una crescente richiesta di esperienze di viaggio più brevi ma intense, adatte a chi dispone di meno giorni o cerca soluzioni che combinino un alto valore a un costo più contenuto.

I tour Highlights si distinguono per un approccio essenziale e mirato: ogni itinerario è progettato per includere le attrazioni principali e le esperienze più significative di una destinazione, mantenendo però un’organizzazione compatta.

A differenza degli itinerari tradizionali, che offrono una visione più completa e approfondita, i viaggi Highlights si concentrano sui punti salienti, permettendo di ottimizzare tempi e risorse.

Tra le destinazioni selezionate per il debutto della linea, spiccano alcune delle mete più richieste dai viaggiatori: Highlights Est Prestige Usa; Highlights Ovest Usa; Highlights Brasile; Highlights Argentina; Highlights Namibia; Highlights Le meraviglie del Sudafrica; Highlights Thailandia; Highlights Vietnam.

Nonostante il format più snello, la linea Highlights non scende a compromessi sul fronte della qualità. I viaggiatori potranno contare sempre su accompagnatori al seguito dall’Italia e guide esperte, trasferimenti comodi e strutture selezionate con cura.

“La linea Highlights non è una riduzione dell’offerta, ma un arricchimento - spiegano da Guiness Travel -. Rappresenta una risposta concreta a un mercato in trasformazione, che richiede sempre più flessibilità e soluzioni mirate”.