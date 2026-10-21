Guiness Travel: “Per rispondere all’incertezza bisogna lavorare bene sul prodotto”

“Per un tour operator il primo modo di rispondere resta lavorare bene sul prodotto e restare coerenti con la propria storia e la forte identità. Vuol dire programmare, investire, migliorare e, quando serve, correggere. Vuol dire anche prendersi dei rischi, perché chi fa programmazione li affronta per definizione”. In un periodo segnato dalle tensioni internazionali Guiness Travel sceglie di puntare sulla forza dell’offerta.

L’operatore continua a concentrarsi sulla qualità della propria proposta, andando oltre il semplice itinerario e prestando attenzione all’intera esperienza di viaggio: dalla scelta del volato alle strutture, dalla qualità di guide e accompagnatori all’assistenza, per arrivare alla gestione operativa e alle tutele, mettendo a punto soluzioni assicurative ad hoc sia per il cliente finale che per la distribuzione.

Sul fronte della programmazione, Guiness Travel ha presentato a TTG Travel Experience un’offerta composta da circa 100 partenze per il periodo di Capodanno verso destinazioni in tutto il mondo.

E mentre i viaggi di lungo raggio assumono un peso sempre maggiore all’interno della programmazione del t.o. e il calendario si amplia con nuove proposte, particolare attenzione è prestata anche al tema della tecnologia: “Tecnologia e automazione non sono temi secondari, anzi: ci aiutano a lavorare meglio - spiega l’operatore -. Ma non devono farci perdere di vista il cuore del nostro lavoro. Dietro un viaggio ci sono scelte, persone, responsabilità e moltissimo lavoro, ed è lì che continuiamo a investire”.

In uno scenario che continua a cambiare rapidamente, il t.o. cerca di trovare un equilibrio tra innovazione, programmazione, tutela del viaggiatore e sostenibilità del lavoro dell’operatore con l’obiettivo di “esserci quando conta, dimostrando concretamente che, nell’era dell’ascesa dell’intelligenza artificiale, la priorità è vincere la sfida tra il ‘fai da te’ e il mondo del travel organizzato”.