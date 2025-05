Qualità, organizzazione e convenienza: l’estate di Guiness Travel si riconferma uno dei momenti migliori nei quali beneficiare dell’organizzazione del t.o. Per superare le complessità tipiche dell’alta stagione e offrire ai viaggiatori un’esperienza serena, completa e priva di imprevisti, Guiness mette in campo una serie di regole operative rigorose. Prenotazioni anticipate, gestione diretta dei servizi e pianificazione attenta consentono infatti di garantire anche in agosto tariffe bloccate senza rincari dell’ultimo minuto, posti confermati sui voli e itinerari con elevati standard qualitativi.

Elemento distintivo dell’offerta Guiness Travel è la presenza costante di un accompagnatore specializzato, in partenza dall’Italia su ogni tour, che assicura assistenza dedicata fin dal momento del check-in aeroportuale e fluidità in tutte le operazioni di viaggio.

L’offerta

La programmazione estiva copre dal lungo al medio raggio; tra le mete più richieste Giappone, Cina, Stati Uniti, India e Uzbekistan.

Per chi predilige il medio raggio, il catalogo propone itinerari in Portogallo, comprese le isole di Madeira e delle Azzorre, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Turchia, Norvegia, Scozia e Irlanda, Polonia e Paesi Baltici.

Novità di questa stagione è il lancio del format ‘Highlights’, pensato per chi desidera vivere esperienze essenziali e luoghi iconici ottimizzando i tempi di viaggio, senza rinunciare alla qualità e alla completezza delle visite.