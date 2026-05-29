Assistenza, programmazione e qualità del prodotto. Queste le leve di Guiness Travel per superare l’impasse dell’incertezza e rafforzare il legame di fiducia con una domanda in cerca di cura e rassicurazioni. “Oggi il cliente non cerca semplicemente un viaggio, ma un’esperienza costruita, gestita e protetta da professionisti capaci di accompagnarlo prima, durante e dopo il viaggio”, precisa l’operatore.

In questo scenario, sempre più centrale si rivela il tema della protezione del viaggiatore. Un fenomeno che ha portato il t.o. a introdurre, in collaborazione con Allianz, la nuova Polizza Multirischi, pensata per offrire una copertura completa prima, durante e dopo la partenza.

Dall’annullamento viaggio anche per cause certificabili di forza maggiore in origine e a destinazione, alle spese mediche, fino all’interruzione del soggiorno e ai servizi digitali di assistenza in viaggio, la polizza nasce con l’obiettivo di garantire maggiore serenità e tutela in un contesto turistico sempre più complesso e dinamico.

Sul piano della domanda, l’operatore si mostra fiducioso, a fronte di segnali interessanti per la programmazione autunno-inverno.

L’estate tra Nord Europa e Asia

Guardando all’estate alle porte, l’andamento della stagione conferma una domanda piuttosto trasversale, distribuita su tipologie di prodotto e destinazioni differenti tra loro.

“Continua mantenersi stabile l’interesse verso il Nord Europa, con Scozia, Irlanda e area scandinava che confermano buoni livelli di richiesta nel periodo estivo - rivela il t.o. -. Parallelamente restano centrali anche le destinazioni di breve e medio raggio come Francia, Portogallo, Spagna e Turchia, che continuano a distinguersi per accessibilità, varietà dell’offerta e competitività”.

Traina il lungo raggio l’Asia, tornata stabilmente ai vertici delle preferenze del mercato italiano. “L’area si conferma oggi il principale motore della domanda sul lungo raggio, grazie a una combinazione di forte appeal culturale, qualità dell’esperienza e diversificazione del prodotto. Giappone e Cina si confermano le destinazioni più richieste, sostenute da una domanda trasversale che coinvolge sia i viaggiatori più esperti sia chi si avvicina per la prima volta ai grandi viaggi organizzati. Particolarmente significativo il ritorno della Cina, che sta registrando un interesse crescente grazie allo snellimento burocratico dei flussi turistici e a una rinnovata curiosità verso la destinazione”.

Accanto a loro cresce anche l’interesse verso India e Indocina, “destinazioni capaci di intercettare una clientela alla ricerca di forte contenuto culturale ed esperienziale. Si tratta di prodotti che stanno performando molto bene anche grazie alla capacità di offrire itinerari autentici, esperienze immersive e un elevato valore percepito grazie anche ad un ottimo rapporto qualità/prezzo”.

Buoni risultati anche per il Sudamerica, soprattutto attraverso la proposta dei tour Highlights, formula che continua a incontrare il favore di un pubblico interessato a itinerari completi, ben organizzati e ad alto contenuto esperienziale.