Guinness Travel, focus sui viaggi del 2025

Indocina, con Vietnam e Thailandia, poi India, Malesia, Emirati Arabi e Oman, Marocco, Tunisia e Egitto. E ancora Parigi, Praga, Vienna e Budapest, nonché l’immancabile New York.

Sono queste le destinazioni di punta per Capodanno per Guinness Travel, che si avvia a concludere un anno di successi.

“Questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione attiva delle agenzie di viaggi partner. Queste ultime hanno giocato un ruolo cruciale nell’intercettare le esigenze dei clienti, traducendo in realtà il nostro invito ad anticipare i desideri dei viaggiatori – dice Guinness Travel in una nota -. Il supporto delle agenzie si è confermato fondamentale. Il loro lavoro quotidiano contribuisce in modo determinante alla valorizzazione delle nostre proposte di viaggio.”

Questa sinergia ha trovato ulteriore espressione nel successo del roadshow “Ci vediamo.da te”, progetto itinerante firmato Guiness che riprenderà a gennaio 2025, con nuove tappe già in programma per coprire l’intero territorio nazionale.

Intanto l’operatore lancia un primo outlook sul primo trimestre 2025. Le vendite sono già partite con anticipo, con scelte che guardano a Australia, Cile, Colombia, l’accoppiata Argentina-Cile, Filippine e Senegal.

Il primo trimestre del 2025 registra nel frattempo una domanda senza precedenti per l’Asia, con un autentico boom su India, Giappone e Thailandia, destinazioni che si confermano tra le mete più ambite e apprezzate degli ultimi anni.