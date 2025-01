Hokkaido Tour, il nuovo GiappoTour di Blueberry Travel Company

Blueberry Travel Company lancia la sua novità per il 2025. L’operatore, infatti, arricchisce la sua proposta di tour in Giappone, composta da 90 GiappoTour, con una nuova proposta: l’Hokkaido Tour, un’esclusiva esperienza immersiva alla scoperta della natura incontaminata dell’isola più a nord del Giappone.

La programmazione Blueberry prevede una serie di viaggi distribuiti fra primavera ed estate.

I GiappoTour primaverili sono progettati per permettere ai viaggiatori di vivere l'esperienza unica dell'hanami, la fioritura dei ciliegi. Questi tour si svolgono tra il 26 marzo e l'8 aprile, un periodo ideale per ammirare questo spettacolo naturale nelle regioni del Kanto e del Kansai.

Con l’arrivo della summer, Blueberry Travel presenta una selezione di itinerari, pensati per chi desidera immergersi nella magia del Giappone sotto il sole estivo. Dai quartieri di Tokyo alle atmosfere di Kyoto, passando per gemme meno conosciute come Shirakawago o le montagne dell’Hokkaido, ogni viaggio è un mix perfetto di icone intramontabili e scoperte sorprendenti.