Holland America Line, ecco le nuove crociere per Hawaii e canale di Panama

Holland America Line ha ufficialmente aperto le prenotazioni per le stagioni 2026-2027 delle crociere sul canale di Panama e alle Hawaii. Con viaggi che durano dai 14 ai 28 giorni, gli ospiti possono navigare a bordo di sei delle navi della compagnia, partendo da cinque porti del Nord America. Gli itinerari, come riporta Travelpulse, promettono di esplorare un mix di siti patrimonio mondiale dell’Unesco, di vivere esperienze culturali e persino l’opportunità di festeggiare il Ringraziamento a Honolulu.

Per coloro che desiderano attraversare il leggendario Canale di Panama, Holland America Line offre 12 diversi viaggi che vanno dai 14 ai 21 giorni. Le crociere, a bordo di Eurodam, Nieuw Amsterdam e Zuiderdam, partiranno o termineranno a Vancouver, Seattle, San Diego, Miami e Fort Lauderdale.

“È facile capire perché il Canale di Panama, una delle meraviglie ingegneristiche del mondo moderno, sia in cima alla lista dei desideri di così tanti nostri ospiti - ha affermato Paul Grigsby, vicepresidente distribuzione, pianificazione dei ricavi e analisi per Holland America Line -. Ogni crociera attraverserà lo storico canale, offrendo agli ospiti un posto in prima fila per assistere al funzionamento delle locomotive che guidano le navi attraverso le chiuse. E non solo questi itinerari consentono agli ospiti di vivere un’esperienza unica nel suo genere, ma includono anche porti di scalo sia in America del Nord che in America Latina”.

Un’offerta di spicco è la crociera di 21 giorni sul canale di Panama da Vancouver a Fort Lauderdale a bordo della Nieuw Amsterdam. Questo itinerario prevede fermate in 11 porti in otto paesi, tra cui una visita al sito archeologico Joya de Ceren a El Salvador. Inoltre, gli ospiti potranno fare una sosta all’isola privata di Holland America Line, Half Moon Cay, alle Bahamas .

Per i viaggiatori attratti dalle Hawaii, Holland America Line presenta sei itinerari immersivi che vanno dai 17 ai 28 giorni. A bordo di Koningsdam, Noordam e Zaandam, queste crociere partiranno da Vancouver, Seattle e San Diego.

Ogni viaggio hawaiiano prevede programmi di arricchimento a bordo pensati per migliorare l’esperienza degli ospiti. Da spettacoli culturali ad attività interattive come lezioni di danza hula e ukulele, i viaggiatori possono immergersi completamente nelle tradizioni hawaiane prima ancora di raggiungere la loro destinazione.

Gli ospiti possono ad esempio imbarcarsi sulla crociera Circle Hawaii Holiday di 18 giorni della Zaandam , che partirà da San Diego il 19 novembre 2026. Questo itinerario include fermate in cinque porti hawaiani e una visita a Ensenada, in Messico. Come ulteriore vantaggio, la nave arriverà a Honolulu la mattina presto del Ringraziamento e consentirà agli ospiti di trascorrere una notte nella capitale dello stato.

Per coloro che desiderano combinare Alaska e Hawaii in un unico viaggio, la crociera di 27 o 28 giorni Legendary Glaciers &

Volcanoes: Alaska to Hawaii a bordo di Noordam offre il meglio di entrambi i mondi. In partenza a settembre 2026 da Seattle o Vancouver, questo itinerario esplora sei porti in Alaska e nella Columbia Britannica prima di dirigersi a sud verso quattro destinazioni hawaiane, tra cui uno scalo notturno a Honolulu.