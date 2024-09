Human Company, da hu openair la guida alla scoperta delle ciclovie italiane

hu openair, il brand del gruppo Human Company che racchiude dieci strutture all’aria aperta in Italia e in Europa, propone una guida alla scoperta dei percorsi e degli eventi più interessanti offerti da cinque regioni italiane, fornendo anche consigli per vivere al meglio questa tipologia di vacanza.

In Veneto, ad esempio, una meta imperdibile è la scenografica Ciclabile del Mincio, che collega i borghi dell’area come Valeggio e Borghetto e si snoda per oltre 45 km tra Mantova e Peschiera del Garda. Lo hu Altomincio village, situato lungo le sponde del Mincio, è un’ottima base per accedere comodamente alla ciclabile; questa struttura immersa nel verde è infatti pensata per le famiglie ed è a misura di bambino. In Trentino Alto Adige tra i percorsi più affascinanti spicca la pista ciclabile della Valsugana, che attraversa panorami suggestivi e villaggi pittoreschi: storicamente un’importante via di comunicazione tra le montagne e il mare Adriatico, rappresenta oggi un sentiero culturale che collega Trentino e Veneto.

Dalla Toscana all’Umbria

In Toscana tra le tante opzioni tra cui scegliere vi è, ad esempio, la Via Setteponti, un percorso che permette di ammirare borghi tipici, edifici religiosi antichissimi alle pendici del massiccio del Pratomagno, vigneti e oliveti terrazzati. Per andare alla scoperta delle bellezze della Toscana è possibile soggiornare presso lo hu Norcenni Girasole village, situato nel cuore della campagna toscana a pochi chilometri da Firenze e incorniciato dalle colline del Chianti. Per i più appassionati di ciclismo, poi, il 5 e 6 ottobre Gaiole del Chianti ospiterà la 27esima edizione dell’Eroica con la quale hu openair ha stretto una partnership da ormai due anni: si tratta della più importante manifestazione di tipo rievocativo e storico che vede la partecipazione di ciclisti che indossano abbigliamento da bici d’epoca.

In Lazio la Via Appia Antica è ideale da percorrere in bici: non si tratta solo di una semplice strada ma di una vera e propria macchina del tempo. Ville romane e catacombe sono solo un esempio dei tesori conservati nei secoli in questo incantevole spazio verde, lontano dal centro e dal trambusto cittadino. Per trascorrere un momento di relax e rinfrescarsi dopo aver pedalato, il Fabulous Village con piscine, un ristorante e numerose attività anche per i più piccoli, è in una posizione strategica, a metà strada tra la Capitale e la costa. Infine in Umbria la guida consiglia la ciclovia del Tevere che collega Città di Castello a Perugia e si sviluppa lungo le sponde del fiume.