È previsto per il 24 maggio, con l’apertura dello hu I Pini village, il pieno avvio della stagione per le strutture Human Company, che ha già riaperto tutti i suoi indirizzi in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo. Per migliorare le proprie strutture e i servizi l’operatore ha investito oltre 37 milioni di euro, “un importante piano - fa notare Domenico Montano, general manager Human Company - pensato per elevare e potenziare ulteriormente la qualità delle nostre strutture e dei servizi. La soddisfazione dei nostri ospiti resta infatti al centro di ogni nostra scelta: ciascun intervento nasce dall’ascolto attento delle loro esigenze e si traduce in esperienze sempre più autentiche e in proposte personalizzate ed inclusive”.

Particolare attenzione è stata data al rinnovamento del parco accommodation, al quale sono stati dedicati 13 milioni di euro dell’investimento totale. Sono state installate 300 nuove case mobili, con un focus specifico su design e scelte sostenibili nei materiali, come ad esempio il fibrocemento ecologico utilizzato come rivestimento degli alloggi di ultima generazione.

Sostenibilità e accessibilità al centro

Rientrano nel più ampio quadro delle iniziative legate alla sostenibilità del gruppo l’installazione di nuove colonnine per auto elettriche mentre, nell’ambito dell’accessibilità, prosegue l’implementazione nelle strutture delle mobile home hu stay Smart For All, dotate di ampi spazi pensati per le esigenze di tutti gli ospiti: dalla camera matrimoniale ancora più grande con bagno en suite ai servizi con ampia doccia fino alla rampa di accesso.

Ulteriormente rafforzato il programma di attività ed esperienze dedicate agli ospiti, in linea con una politica orientata all’edutainment, un concetto che unisce intrattenimento ed educazione. L’obiettivo è quello di generare tempo di qualità con un mix di contenuti pensati per le esigenze di ogni fascia di età, che ruotano attorno a valori quali la valorizzazione del territorio, degli artigiani e delle tradizioni locali, ma anche la promozione della natura e della stagionalità.

Una delle novità della stagione e un esempio di proposta di edutainment è Nature Hub, l’area interattiva dedicata alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità; questa nuova esperienza, disponibile nello hu Altomincio village, lo hu Montescudaio village e lo hu Park Albatros village, consente di vivere momenti a stretto contatto con la natura come visitare un apiario, esplorare un giardino sensoriale, osservare un “hotel degli insetti” e cimentarsi in attività nell’orto didattico. Altre strutture propongono laboratori di archeologia e dell’arte tradizionalie del vimini e, al Fabulous Village, si può scoprire la preziosa tecnica della foglia d’oro: un omaggio all’arte romana, che trasforma sottili lamine dorate in gioielli unici, ripercorrendo il celebre procedimento del “foglio dorato”.

Vengono proposti, poi, numerosi “local days”, speciali anteprime che si svolgono all’interno delle strutture per permettere di avere un assaggio degli eventi che avranno poi luogo nelle città vicine, come in occasione del “Gran Galà di Magia” di San Vincenzo in preview allo hu Park Albatros village, e gli “special days”, giornate tematizzate che si svolgono in vari momenti della stagione.

I servizi per i pet

Tra i servizi implementati anche quelli che riguardano gli animali da compagnia. In vista della stagione 2025, grazie al programma Love Pet Pack, già al momento dell’arrivo agli ospiti che viaggiano con i loro pet verrà consegnato un kit di benvenuto completo di accessori e prodotti utili per garantire comfort e benessere fin dal primo giorno di vacanza. Negli alloggi dei village, inoltre, non mancano ciotole per acqua e cibo ma anche sdraio ad hoc e sono inoltre a disposizione nuove aree agility - dove i cani possono giocare in tutta sicurezza - disponibili allo hu Montescudaio village, al Fabulous village, allo hu Venezia camping in town e allo hu Park Albatros village. In quest’ultimo è stato anche riservato ulteriore spazio ai piccoli amici come, per esempio, la Dog Beach, una sezione del solarium del parco acquatico con lettini su misura per tutta la famiglia.