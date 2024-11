Hurtigruten Expeditions cambia proprietà

Nuovi proprietari in arrivo per Hurtigruten Expeditions. Un consorzio di investitori tra i quali Arini Capital Management e Cyrus Capital Partners è pronto ad acquisire il marchio di crociere di spedizione.

L’accordo dovrebbe essere completato all’inizio del 2025. Una volta completata l’acquisizione, Hurtigruten Expeditions riceverà un’iniezione di liquidità da 140 milioni di euro per finanziare la crescita, si legge su travelmole.

L'attuale ceo Gebhard Rainer rimarrà al timone.

“Questo è l'inizio di una nuova entusiasmante fase di crescita per Hurtigruten Expeditions – dice Torben Geisler di Arini Capital Management -. Riteniamo che sia pronta a continuare a crescere in quote di mercato e il gruppo di investitori si impegna a fornire il sostegno necessario”.