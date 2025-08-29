TTG Italia

Hurtigruten porta i clienti alla scoperta della vita nei villaggi

Sono all’insegna delle esperienze le new entry della programmazione di Hurtigruten, che nel 2026 lancerà due itinerati che fondono la navigazione in Norvegia lungo le Svalbard con tour a terra alla scoperta della vita nei villaggi di Traena, Bessaker e Saebo.

Gli itinerari prevedono un tour ferroviario di due giorni da Oslo chiamato “Norway in a nutshell“. Un itinerario di 17 giorni includerà una navigazione di sette notti verso nord sulla Svalbard Line, due notti a terra e quattro notti in navigazione sulla Serenissima. Un itinerario di 13 giorni include la navigazione sulla Svalbard Line, due notti a terra e il tour in catamarano, ma non la navigazione sulla Serenissima.

Nella programmazione sono previste 29 partenze in totale.

