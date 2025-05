Hurtigruten presenta i suoi viaggi per il 2026/2027

Arriva la nuova brochure di Hurtigruten dedicata agli itinerari in Norvegia e Spitsbergen per il 2026/2027, un’edizione che ripercorre oltre 130 anni di esplorazioni nordiche.

Fra le novità, l’itinerario ‘Nel cuore delle leggende nordiche’ che offre una crociera di 11 giorni tra Bergen e Trondheim, tra aprile e maggio 2026, poi da agosto 2026 a marzo 2027. Questo viaggio rivisita lo storico percorso del Coastal Express.

Due i percorsi principali di Hurtigruten per il 2026/27: la linea Spitsbergen, fiordi e terre artiche, che da maggio ad agosto 2026 si concentra su tappe iconiche nelle isole Lofoten e nello Hjørundfjord, come Sæbo e Reine. La nave salperà poi per Spitsbergen, navigando nel Billefjord e avvicinandosi al ghiacciaio Nordenskjöld prima di arrivare a Longyearbyen. Secondo percorso, la linea di Capo Nord, oltre il circolo polare artico che da settembre 2026 ad aprile 2027, collegherà Oslo a Capo Nord. Ogni scalo offre un'immersione unica: il patrimonio culturale di Oslo, l'architettura Art Déco di Ålesund, l'atmosfera marittima di Rørvik, poi le isole Lofoten e oltre il circolo polare artico. Questo viaggio comprende anche paesaggi come il Romsdalsfjord e il Lysefjord, fino all'iconica vista di Preikestolen.

Hurtigruten inoltre rinnova la sua famosa “Promessa dell’aurora boreale”. Da metà settembre 2026, questa offerta massimizza le possibilità di vivere questo spettacolo celeste. In assenza di un avvistamento confermato durante un viaggio di 11 giorni o più, ai viaggiatori viene offerto un secondo tentativo l'anno successivo, senza costi aggiuntivi.