Hurtigruten ha assunto Prini Patel, ex direttore marketing di Jules Verne, come direttore marketing per il Regno Unito e l’area Emea.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei viaggi, Patel ha precedentemente lavorato per Jules Verne, Silversea Cruises e Travelpack.

Nella sua nuova posizione di responsabile marketing, Patel gestirà i team di marketing del Regno Unito e dell’area Emea, cercando di aumentare la penetrazione del marchio e di incrementare la domanda dei viaggiatori.

Come riporta TTGMedia, Patel supervisionerà l’introduzione di nuovi strumenti di marketing e cercherà nuove risorse e opportunità di eventi.

Iain Powell, vicepresidente vendite e marketing per il Regno Unito e l’area Emea della compagnia, ha dichiarato: “Abbiamo fissato obiettivi di crescita ambiziosi e la nomina di Prini Patel rappresenta una mossa strategica per supportare la trasformazione della nostra vision in realtà. Con la sua vasta esperienza e il nostro approccio rinnovato, Prini Patel svolgerà un ruolo fondamentale nel rafforzare la posizione di Hurtigruten come leader nel segmento delle crociere lungo le coste norvegesi”.

Patel punta poi ad ampliare la distribuzione commerciale di Hurtigruten come parte degli obiettivi 2024/25. “È un ottimo momento per entrare a far parte della famiglia Hurtigruten, soprattutto dopo la recente introduzione della categoria premium Signature, che creerà interessanti opportunità per coinvolgere clienti sia nuovi sia consolidati”.