Quella delle crociere resta un’industria ‘sexy’ e dall’elevato potenziale di sviluppo. Lo conferma Gianni Onorato, a.d. di Msc Crociere intervenuto al G7 turismo nel panel dedicato alla sostenibilità. “Le crociere sono la vera soluzione all’overtourism – afferma convinto -. Noi non abbiamo bisogno di nulla: non impattiamo a livello di consumo di acqua, di gestione dei rifiuti o di utilizzo di energia elettrica; siamo autosufficienti e semmai contribuiamo a distribuire ricchezza sul territorio. Quest’anno Msc ha totalizzato oltre un milione di visite durante il periodo invernale, con importanti effetti sulla destagionalizzazione. Un potenziale di clienti che nel 50% dei casi tornerà a visitare le mete toccate per una sosta più lunga, con positive ricadute sull’indotto locale”.

Con il contributo dell’IA inoltre, “sarà possibile gestire al meglio i flussi turistici, definendo orari e percorsi durante le visite, come ad esempio abbiamo già fatto insieme al comune di Dubrovnik”.

Un elemento chiave di questo sviluppo resta quello della sinergia da mettere in atto con le realtà locali. “Bisogna lavorare sul miglioramento delle infrastrutture, sul prolungamento delle attività turistiche anche nelle stagioni di spalla, sulla messa a punto di tutti quei servizi necessari per accogliere i crocieristi sul territorio – aggiunge l’a.d. di Costa Crociere, Mario Zanetti -. E per far questo serve il sostegno del Governo e del Ministero del Turismo, centro di aggregazione fondamentale per mettere a punto una strategia realmente globale”. I.C.