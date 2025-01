I Grandi Viaggi rinnova la partnership con Adalte

I Grandi Viaggi e Adalte consolidano una partnership che sta portando benefici a entrambe le aziende. “Ci siamo affidati ad Adalte l’anno scorso e, dopo un primo periodo di osservazione, abbiamo iniziato ad avvalerci della piattaforma per i preventivi” afferma Cesare Ferrari, product planning manager Nord America de I Grandi Viaggi -. Avere un accesso immediato alla disponibilità dei tour, in tempo reale, è senza dubbio un enorme vantaggio, che si unisce all’importanza dei testi originali del fornitore – solitamente ben tradotti in italiano – con la possibilità però di personalizzarli, eliminando le frasi superflue o, al contrario, aggiungendone di necessarie. Riteniamo che Adalte sia un partner di fiducia, con il quale possiamo implementare le nostre proposte, allineando perfettamente i nostri costi con quelli del fornitore”.

“I Grandi Viaggi è un brand storico, patrimonio del nostro turismo. Per Adalte è un privilegio poter lavorare con loro, attraverso il nostro collegamento diretto con la piattaforma di prenotazione dei colleghi di Eminds – aggiunge Davide Galleri, ceo di Adalte -. La nostra forza è quella di poter contare sulla collaborazione con i migliori tour operator e, soprattutto, con i loro team di esperti che conoscono i prodotti e le destinazioni meglio delle stesse dmc. I loro consigli, il loro supporto professionale e le loro segnalazioni nel tempo ci sono serviti per migliorare lo strumento. Ad esempio, siamo partiti offrendo un servizio di quality control, ma abbiamo imparato che non era sempre sufficiente. Allora abbiamo sviluppato l’Adalte Pro, il software dedicato ai product manager che offre una gestione personalizzata, facile ed esclusiva del prodotto gestito via Adalte. E’ un processo di scambio reciproco, quotidiano, che porta ad un miglioramento continuo della fiducia tra le parti e che nel tempo intensificherà i rapporti con tutti nostri partner tour operator”.