Largo di nuovo ai tour. Con l’introduzione del sistema di prenotazione Travel Easy Plan, I Grandi Viaggi rafforza la propria offerta ridando slancio alla linea operating. “Arrivando da una realtà turistica fortemente connotata dal punto di vista tecnologico - ha spiegato nella tappa milanese del roadshow per adv Alice Tartara, neo responsabile area trading & tech, nonché product manager Cina/Giappone de I Grandi Viaggi - ho deciso insieme alla proprietà di mettere a disposizione una piattaforma booking molto semplice e immediata nell’uso: ogni agente è oggi in grado di ottenere in tre click un preventivo di base completo, cui può poi conferire una personalizzazione altrettanto rapida combinando le opzioni per itinerari in libertà”.

Commissioni più alte per gli adv

In funzione dallo scorso 4 novembre, Travel Easy Plan ha già registrato accessi con credenziali dall’80% degli agenti di viaggi incontrati attraverso le prime 8 tappe del roadshow di presentazione (rivolto alle 4mila adv con cui IGV collabora), arrivando a produrre già un 3% di prenotazioni confermate. Merito anche del piano d’incentivazione dell’operatore, che prevede un 1% in più di commissione per i preventivi generati col nuovo sistema.

“Stiamo puntando soprattutto su tour esclusivi - aggiunge Tartara - utilizzando come destinazioni pilota la Cina e il Giappone, ma proponendole con lo stesso taglio che già rende tanto apprezzati i nostri soggiorni mare e club: una presa per mano del cliente dal primo all’ultimo giorno, con gruppi mai superiori alle 14 unità ed esperienze alternative anche nelle città più popolari, dunque con quella formula mediante cui I Grandi Viaggi vanta oggi uno dei tassi reapeter più alti d’Italia”.