I nuovi viaggi di gruppo firmati Travel World Escape

Quattro destinazioni - Giappone, India, Norvegia e Oman - per viaggi di gruppo all’insegna della sostenibilità e della rigenerazione. Travel World Escape segue una precisa filosofia e la declina in questi nuovi itinerari particolari, destinati a piccoli gruppi di viaggiatori. Sul sito del t.o. sono disponibili i primi viaggi: ‘Giappone e il fascino del foliage’ dal 25 ottobre al 4 novembre; ‘India, speciale Fiera di Pushkar’ (8 - 19 novembre): ‘Notti Magiche in Norvegia’ dal 2 al 6 dicembre e, infine, ‘Oman, tra natura e tradizione’ dal 20 al 28 dicembre.

Elemento fondante di ogni viaggio è la sostenibilità, con la scelta di strutture e mezzi di trasporto eco-friendly. Un referente Travel World Escape, sempre presente, garantisce un approccio personalizzato al viaggio assistendo i partecipanti, che avranno l’opportunità di essere protagonisti di esperienze che il t.o. stesso definisce ‘uniche e rigenerative’.