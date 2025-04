I revisori dei conti della ‘vecchia’ Thomas Cook multati per il default del 2019

Fu uno dei fallimenti che fece storia nel mondo del turismo. E, se non fosse stato per gli eventi del 2020, probabilmente avrebbe dominato le cronache di settore per molto più tempo.

Ora si torna a parlare del default di Thomas Cook: i revisori dei conti dell’epoca (era il 2019) sono infatti stati multati per quasi 5 milioni di sterline. Come riporta ttgmedia.com un’indagine ha infatti affermato che i revisori non avevano contestato ai dirigenti le affermazioni secondo cui l’operatore era ancora un’azienda in attività nell’anno precedente al crollo.

Il Financial Reporting Council (Frc) ha multato i revisori di EY per 6,5 milioni di sterline, scontati a 4,875 milioni di sterline per ammissioni di colpevolezza, insieme a una multa di 140.000 sterline per il socio di EY Richard Wilson, ridotta a 105.000 sterline.

Le multe si riferiscono alle revisioni contabili del Gruppo Thomas Cook per gli esercizi finanziari chiusi al 30 settembre 2017 e al 30 settembre 2018.