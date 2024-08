IA e studio delle lingue, i corsi di Trinity ViaggiStudio con C.L.ASS.

L’intelligenza artificiale può apportare un contributo significativo allo studio delle lingue, ma bisogna saperla applicare. Sarà questo il tema delle ultime due sessioni del corso gratuito per docenti ‘Essential AI in the Language Classroom’, che si terranno il 9 e il 21 ottobre e portano la firma di C.L.ASS. (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity ViaggiStudio.

Il percorso di formazione, iniziato a marzo 2024, ha già coinvolto migliaia di docenti in tutta Italia combinando teoria, pratica e discussione per sviluppare competenze avanzate nell’uso dell’IA in aula.

I partecipanti ai prossimi incontri approfondiranno i fondamenti dell’IA, l’evoluzione delle competenze linguistiche e strategie pratiche per integrare l’IA nelle lezioni.

Gli argomenti del corso

Gli argomenti del corso, che comprende nozioni teoriche e applicazioni pratiche, coprono vari aspetti, tra cui il ruolo dell’IA nel nuovo paradigma dell’insegnamento linguistico, la trasformazione della progettazione e dei processi di valutazione nelle lingue straniere, la creazione di percorsi di apprendimento e le applicazioni dell’IA per l’apprendimento personalizzato. Inoltre, si analizzano le implicazioni etiche e l’impatto dell’IA nell’educazione.

Il corso completo si è composto di cinque workshop online e un laboratorio per la produzione di unità di apprendimento. I partecipanti otterranno gli attestati di partecipazione, validi per il riconoscimento dei crediti formativi, alla fine del corso, che è registrato sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Oltre alle ultime due sessioni del corso, il 25 settembre all’Università degli Studi di Roma Tre- Dipartimento di Scienze della Formazione, C.L.ASS. terrà un evento di formazione in collaborazione con Trinity ViaggiStudio e con la casa editrice Pearson, focalizzato sull’IA applicata all’insegnamento dell’inglese. L’evento intitolato ‘The New Frontiers of English Education’ includerà interventi su temi come l’internazionalizzazione del curriculum e i progetti collaborativi per coinvolgere gli studenti nell’apprendimento dell’inglese.