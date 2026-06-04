Ibiza e Formentera, italiani in aumento: l’analisi di Ibiza Project

Aumentano gli arrivi dall’Italia a Ibiza e Formentera. I dati sono quelli di Aena, le cui statistiche ufficiali relative al traffico aeroportuale nell’aeroporto di Ibiza indicano, per il periodo gennaio-aprile, un incremento del 7,56% di arrivi dal nostro Paese rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nell’attuale contesto internazionale, spiega la Dmc italiana Ibiza Project, Ibiza e Formentera continuano a confermarsi tra le destinazioni più apprezzate dal mercato italiano grazie alla loro accessibilità, alla solidità dell’offerta turistica e alla capacità di rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori. Attualmente non si registrano cancellazioni di voli dall’Italia e, inoltre, nelle ultime settimane si è assistito a un ribasso delle tariffe aeree.

L’andamento del trasporto aereo, tuttavia, quest’anno richiede un monitoraggio ancora più attento rispetto al passato: le variazioni tariffarie risultano, infatti, più frequenti e marcate, rendendo sempre più strategico il ruolo delle agenzie di viaggi nella consulenza e nell’individuazione delle migliori opportunità di prenotazione. “Questa prima parte dell’anno ci ha confermato quanto sia diventato centrale il valore della consulenza specializzata. Le agenzie di viaggi ci stanno richiedendo sempre più supporto operativo, aggiornamenti costanti e conoscenza diretta della destinazione. Operare quotidianamente sul territorio ci permette di offrire un know-how reale e immediato, capace di fare la differenza sia nella gestione individuale, sia nella costruzione di progetti più complessi - commentano Lara Corsinovi e Marco Dadone, fondatori di Ibiza Project -. La nostra presenza locale rappresenta un vantaggio competitivo importante. Oltre al lavoro con le agenzie, stiamo registrando un crescente interesse anche da parte del segmento gruppi e incentive, che cerca interlocutori affidabili e con esperienza diretta”.

Protagonista dell’inizio stagione è il comparto clubbing, da sempre motore attrattivo fondamentale per Ibiza. Il weekend di apertura dei club, a partire dal 25 aprile 2026, ha registrato eventi sold-out e un’altissima affluenza internazionale, confermando l’isola come punto di riferimento mondiale dell’intrattenimento e della nightlife.

Accanto a Ibiza, anche Formentera continua a mostrare segnali estremamente positivi sul fronte delle prenotazioni estive, confermandosi come la prima destinazione delle Pitiuse a muoversi per l’alta stagione.