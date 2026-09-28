Egitto e Marocco. Queste le due novità della programmazione di Idee per Viaggiare, che prosegue così nel suo percorso - iniziato con la Turchia nel 2024 - verso mete geograficamente più vicine e consolidate sul mercato italiano. “La diversificazione - commenta il ceo del tour operator, Danilo Curzi - ci consente da sempre di affrontare il mercato con equilibrio, evitando di dipendere eccessivamente da una singola destinazione. Con Egitto e Marocco proseguiamo il percorso avviato con la Turchia, aprendoci a mete più vicine e già molto conosciute dal mercato italiano, e applichiamo lo stesso approccio adottato per le altre destinazioni, fondato sulla conoscenza, sulla selezione e sulla capacità di personalizzare il viaggio, declinandolo naturalmente secondo le specificità di ciascun Paese. Ampliare la programmazione, per noi, non significa diluire la specializzazione, ma investire nelle persone e nelle competenze necessarie per trasferirle su nuovi prodotti”.

I nuovi prodotti

Per l’Egitto, accanto a differenti formule di navigazione lungo il Nilo, a bordo di motonavi e dahabeya, trovano spazio soggiorni e approfondimenti a Il Cairo ed estensioni verso Alessandria, Fayoum, Siwa ed El Alamein, oltre alle proposte balneari sul Mar Rosso e lungo la costa mediterranea. Anche il Marocco viene affrontato ampliando lo sguardo oltre le formule più tradizionali. Le Città Imperiali e Chefchaouen dialogano con l’Atlante, le kasbah e le valli, il deserto e la costa atlantica, mentre la selezione dell’ospitalità spazia dai riad ai boutique hotel fino ai campi tendati.

“Dopo il lavoro svolto sulla Turchia, affrontare Egitto e Marocco significa proseguire un percorso che coinvolge due destinazioni dall’identità fortissima e dalla straordinaria ricchezza di prodotto - spiega Etleva Balla, product manager Turchia, Giordania, Egitto e Marocco di Idee per Viaggiare -. Abbiamo scelto fin dall’inizio di puntare sulla profondità della programmazione, andando oltre i luoghi più conosciuti. In Egitto questo significa affiancare Il Cairo, il mare e altre località come le oasi di Siwa alle esperienze lungo il Nilo; in Marocco, invece, significa mettere in relazione città, Atlante, valli, deserto e Atlantico. L’obiettivo è dare alle agenzie più chiavi di lettura e più possibilità di costruire itinerari, per adattare il viaggio a tempi, interessi e desideri diversi”.

Sul lungo raggio il tour operator amplia la propria presenza in America Latina con la Costa Rica, destinazione già presente nella programmazione di Marcelletti by Idee per Viaggiare. “Sulla Costa Rica abbiamo voluto prenderci il tempo necessario per affrontare la destinazione con la giusta preparazione. Potevamo già contare sull’esperienza maturata negli anni dalla squadra Marcelletti, che conosce profondamente il prodotto - conclude il ceo .- Oggi ci sono le condizioni per valorizzare pienamente questo patrimonio di competenze e sviluppare la Costa Rica con una proposta articolata e ampiamente personalizzabile”.

Per quanto riguarda, infine, la Cina l’offerta si amplia con nuovi itinerari e proposte rinnovate ed entra nel team una nuova risorsa con vent’anni di esperienza nel settore turistico e una conoscenza diretta e approfondita della Cina, suo Paese d’origine, un patrimonio di competenze che contribuirà ulteriormente allo sviluppo della destinazione.