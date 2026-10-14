TTG Italia

Idee per Viaggiare,
la ricetta
contro la crisi

Idee per Viaggiare rilancia sul fronte della tecnologia, senza dimenticare le novità di prodotto. Questa la ricetta anticrisi del tour operator, in risposta a un periodo complesso per il turismo mondiale.

L’esercizio ‘25/’26 dell’operatore, in chiusura il 31 ottobre, registra una flessione attesa tra il 6 e l’8%, ma da luglio le prenotazioni crescono e Natale e Capodanno superano le aspettative.

“Abbiamo imparato nel tempo ad affrontare crisi come questa”, afferma il ceo e co-founder Danilo Curzi, puntando su investimenti in tecnologia, prodotto e organico. Nel Golfo recuperano gli stopover a Dubai, Abu Dhabi e Doha, mentre i soggiorni richiedono più tempo. La collaborazione con Emirates Dex (il programma della compagnia per i passeggeri in transito o in sosta) consente alle agenzie partner di acquistare hotel a condizioni agevolate, con libertà di programmazione e maggiori margini.

Il progetto Archimede Plus

Il fulcro del rilancio è Archimede Plus, presentato a Dubai e al debutto nei prossimi mesi: integra area agenzie, Crm, intelligenza artificiale, preventivi interattivi per smartphone e un nuovo motore di prenotazione. A seguire, è in arrivo una app per i viaggiatori. “Gli strumenti più avanzati hanno lo scopo di semplificare i processi, mettere in circolo le informazioni e restituire tempo alle persone”, spiega Andrea Nike Curzi, head of innovation.

Sul prodotto entrano Marocco ed Egitto, con tour individuali e di gruppo high-end, mentre in Centro America si rafforza sul Costa Rica.

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