Il digital detox per i ragazzi: ecco gli ‘Offline Days’ di ScuolaZoo

Si chiamano ‘Offline Days’ le nuove proposte di viaggio di ScuolaZoo che, a maggio e giugno, daranno la possibilità ai loro giovani della Gen Z di vivere quattro giorni di disconnessione, immersi nella natura toscana, per rigenerarsi e prendersi una pausa dagli smartphone. Dal 1 al 4 maggio (per maggiorenni) e dal 12 al 15 giugno (dai 16 anni in su), i partecipanti si immergeranno in un’esperienza a tu per tu con la natura tra sport, escursioni e attività di gruppo, dal beach volley alla canoa. E i momenti più significativi, spiega tg24.sky.it, saranno immortalati da macchine fotografiche analogiche.

“Attraverso i nostri osservatori e sondaggi - sottolinea Gioele Pollino di ScuolaZoo, referente del progetto - ci siamo resi conto che, nonostante si tratti di una generazione iperconnessa, durante i nostri viaggi, una volta superata la prima fase in cui non conoscono ancora i compagni, i ragazzi riescono a fare a meno degli smartphone, perché si rendono conto di non averne bisogno per godersi l’esperienza”. I cellulari non vengono ritirati, non si tratta di viaggi ‘punitivi’. “Il nostro obiettivo - continua Pollino - non è vietare. L’approccio piuttosto è: mettiamoli via e scopriamo insieme se riusciamo a farne a meno. Chiediamo ai ragazzi di fidarsi di noi e, una volta arrivati, nel welcome meeting decideremo insieme a loro le regole. Vogliamo responsabilizzarli”.

“Abbiamo scelto - continua - delle attività che sostituiscano il bisogno della connessione, perché se da un lato il nemico principale della Gen Z è la solitudine, l’altro è la noia”.