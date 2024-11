Sono una delle destinazioni invernali per eccellenza i Caraibi, mete che hanno registrato in Italia una ripresa forse più lenta di altre nel post Covid, complice anche la questione prezzi, ma che oggi tornano prepotentemente d’attualità grazie al nuovo volo diretto operato da Condor in direzione Antigua con partenza da Francoforte, nonché con l’apertura dell’aeroporto di Barbuda.

Le mete caraibiche, dicono i tour operator, sono sempre più apprezzate soprattutto dai neosposi in viaggio di nozze. “Per noi l'itinerario tailor made combinato con Stati Uniti e Caraibi è tra le prime richieste per le honeymoon”, spiega Roberta Carbone, product manager Usa e Caraibi di SoGood Travel.

Lo conferma anche Giovanna Cannizzaro, product manager Usa e Caraibi di Columbus, che mette in luce come cambiano le scelte dei viaggiatori in base al budget. “Post covid la disponibilità economica si è ridotta, facendo sì che la meta caraibica più gettonata sia la Repubblica Dominicana, attualmente la meno cara. Bahamas, Antigua e Aruba – prosegue – rimangono tra le preferenze di chi ha invece un budget più elevato”.

A dominare è sempre la formula del resort, ma la clientela italiana sta iniziando a diversificare la domanda. “La preponderanza della formula all inclusive nei resort è notevole - dice Luca Lacetera, travel designer di Oltretutto Viaggiare. -. Penso però che occorra ampliare il ventaglio di opportunità per chi vuole vivere l’isola autonomamente, spiegando al cliente come destreggiarsi fuori dagli hotel”.

I Paesi Caraibici – ciascuno con le proprie peculiarità geografiche, l’offerta ricettiva e l’accessibilità dall’Europa – sono il sogno tropicale di molti italiani. Eppure, a detta dei t.o., alcune isole sembrano essere più adatte al nostro mercato e una di queste è senza dubbio Antigua. “Per quanto riguarda la nostra clientela, nonostante i collegamenti aerei non semplici, le isole più idonee da vendere sono Antigua, Turks e Caicos, e Anguilla”, commenta Lacetera. “Antigua per noi è la destinazione principale - conferma Carbone -. Il tipo di mare e i servizi proposti sono ciò che cerca il nostro cliente. Idem Bahamas, che si guadagna il secondo posto per una luna di miele di livello medio-alto”.