Non solo grandi eventi quale veicolo di attrazione del turismo: la Svizzera punta sulle località meno note, da scoprire in un itinerario slow, utilizzando il treno e altri mezzi alternativi come veicolo di trasporto.

A focalizzare l’attenzione sulle ‘Gemme nascoste’ è stata Giulia Scurria, titolare de Il Girasole Viaggi, che in collaborazione con Svizzera Turismo e Travel Switzerland ha presentato quattro speciali itinerari, tutti di tre giorni-due notti, che sfruttano al meglio le opzioni garantite dallo Swiss Travel Pass.

“Programmiamo la Svizzera da 35 anni - ha spiegato Scurria, intervenuta alla presentazione milanese riservata agli agenti di viaggi insieme a Claudio Parisi, che cura la programmazione - e l’anno prossimo saremo al giro di boa dei 50 anni di attività incentrata sui viaggi in treno in diverse località. Una tappa importante, che ci impone ua riflessione sull’attività anche alla luce di nuovi possibili allargamenti dell’offerta anche a mete extraeuropee”.

L’attività de Il Girasole, che fa perno sulla collaborazione con le agenzie, intanto procede spedita: “Anche su un prodotto come la Svizzera, che potrebbe essere facilmente disintermediato, la consulenza sui viaggi in treno rappresenta un valore aggiunto sempre molto apprezzato. In quest’ottica, insieme a Svizzera Turismo e a Travel Switzerland, abbiamo modo di confezionare itinerari su misura che sappiano valorizzare il territorio contribuendo a destagionalizzare i flussi e ad allungare la permanenza dei viaggiatori. In una parola, siamo promotori della strategia che fa perno su quel ‘travel better’ sul quale si declina l’attività dell’ente del turismo”.

Dal canto suo Francesca Rovati, media manager Northern Italy di Svizzera Turismo, ha ricordato le iniziative riservate al trade, fra le quali il sito Myswitzerlandpro, la presenza di un trade corner sulla piattaforma dell’ente e le attività di formazione sviluppate durante tutto il corso dell’anno. “Per riuscire a comunicare efficacemente i plus del territorio, bisogna averli vissuti in diretta” spiega la manager.

Un territorio che grazie alle tre formule offerte da Travel Switzerland - Swiss Travel Pass, Swiss Half Fare Card e Swiss Family Card - può essere visitato in piena libertà, facendo tappa anche nei numerosi musei e centri d’arte disseminati nel Paese, come ha spiegato il nuovo responsabile per il mercato italiano, Ruben Monteiro.