Il lusso di una crociera a vela: via alle prenotazioni per l’Orient Express Corinthian

È il più grande yacht a vela del mondo e solcherà i mari a partire dall’estate 2026. Il suo nome è Orient Express Corinthian e, a partire da oggi, Orient Express Sailing Yachts ha aperto ufficialmente le prenotazioni per salirvi a bordo e sperimentare il lusso di una crociera particolare. Pensato per minimizzare l’impatto ambientale, Orient Express Corinthian si affiderà infatti ai venti più favorevoli, tra il Mediterraneo e l’Adriatico, con crociere da due a otto notti, combinabili per vivere esperienze più lunghe.

Lo yacht farà tappa in porti storici, come Monte Carlo, Portofino e Saint-Tropez, ma anche in destinazioni più intime come Portoferraio, il rifugio segreto di Napoleone; Saint-Florent, con il suo pittoresco porto di pescatori, e Lerici, la perla del Golfo dei Poeti.

Con 54 suite, che spaziano dai 45 ai 230 metri quadrati, l’imbarcazione ridefinisce il concetto di lusso, offrendo spazi ampi e curati in ogni dettaglio. L’esperienza a bordo è progettata per essere indimenticabile, grazie a un servizio tutto incluso. Gli interni, firmati dall’architetto Maxime d’Angeac, direttore artistico di Orient Express, reinterpretano l’età d’oro dei viaggi con un’estetica contemporanea. L’esperienza gastronomica a bordo porta la firma dello chef pluristellato Yannick Alléno, che supervisiona una varietà di ristoranti, lounge e bar, incluso uno speakeasy in stile Art Déco. L’intrattenimento è garantito da un cabaret da 115 posti, uno studio di registrazione, due piscine e una marina privata. Particolari anche le escursioni a terra, dall’accesso privilegiato ai tesori archeologici di Pompei a una cena privata sulla terrazza del Peggy Guggenheim Museum a Venezia, fino all’esperienza adrenalinica di guidare una vettura da corsa sul mitico Circuito Paul Ricard.