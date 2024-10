Il Medio Oriente di Suites Global: arriva il nuovo catalogo ‘Partenze Garantite’

Una gamma di tour da 2 a 7 notti, con partenze durante tutto l’anno e guide professionali in italiano, inglese e francese. Questo il ventaglio di proposte che compongono ‘Partenze Garantite’, il nuovo catalogo firmato Suites Global, specialista del Medio Oriente.

I tour sono prenotabili a partire da un minimo di 2 persone e garantiscono flessibilità e accessibilità.

“Il nostro obiettivo - spiega Piero Orsoni, coo del Gruppo - è di rendere il viaggio un’esperienza straordinaria, con la libertà di partire in ogni momento dell’anno, senza limiti stagionali. Con ‘Partenze Garantite’ - continua - rispondiamo a un mercato in continua evoluzione e alle necessità dei nostri partner commerciali, fornendo soluzioni su misura in una destinazione affascinante come il Medio Oriente”.

In destinazione, dove il t.o. è attivo da oltre 30 anni, Suites Global garantisce inoltre assistenza ai clienti 24/7 e supporto h24 alle agenzie italiane.