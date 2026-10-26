Innovazione e processo di gestione del personale non possono essere disgiunti. A dimostrarlo è il “modello Alpitour”, da 80 anni in grado di rimodularsi agevolmente rispetto alle trasformazioni di mercato, al punto da essere stato preso a riferimento nel panel di approfondimento organizzato dall’Associazione Startup Turismo durante l’ultima edizione di TTG Travel Experience. “A un anno di distanza dall’attivazione in azienda dell’unità AInfinity - ha spiegato Francesco Ciuccarelli, chief Innovation and Technology officer di Alpitour World - tutte le nostre divisioni riescono ora a dialogare fra loro in piena fluidità grazie all’implementazione tecnologica delle possibilità di collaborazione. Intelligenza Artificiale e Intelligenza Umana lavorano oggi in perfetto allineamento”.

Il risultato è stato raggiunto analizzando l’attività di oltre 260 startup e coinvolgendole in 11 workshop destinati a 12 business unit per accelerare l’acquisizione di competenze legate a tecnologie innovative quali TravalMate, TAC, Lexroom AI, o ancora Pack, Visagov, Smace e Oaky.

Tecnologia e formazione

“Parlare d’innovazione non significa automaticamente riferirsi all’implementazione tecnologica - ha evidenziato Anastasia Curzi, area people development &digital enablement di Alpitour Spa -, ma a persone che ne comprendano l’impatto e sappiano adattarle ai differenti contesti: ecco perché abbiamo attivato programmi mirati di formazione quali Change Agents e Innovation Agents, ai quali hanno partecipato una ventina di colleghi, accanto all’uso di AlpiGPT. Oltre a competenze tecniche, servono infatti soft skill per elaborare mindset innovativi che vincano le resistenze della specializzazione, favorendo contaminazioni e sinergie da cui possano nascere idee completamente originali”.

Il design thinking efficace può dunque scaturire solo dalla compenetrazione fra risorse IT e HR.