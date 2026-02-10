C’è fermento nel tour operating italiano. Tra nuove destinazioni, nomine e revisioni di prodotto, il comparto affronta il nuovo anno mostrando particolare vitalità, nonostante un’instabilità geopolitica che rende difficile guardare troppo avanti.

Tra i colpi di mercato più recenti - raccontati sul nuovo TTG Today, in uscita oggi - l’apertura da parte di Alidays della programmazione sull’Egitto sotto marchio glanCe, una proposta in linea con l’approccio dell’operatore. “È un prodotto tailor made, non ha moduli predefiniti” spiega a TTG il ceo Davide Catania, precisando che la destinazione “sia in termini di valore dell’esperienza, che di crescita e benessere, non poteva mancare nella nostra programmazione. È la culla della civiltà”. La proposta si articola con una serie di esperienze combinabili e personalizzabili.

Cavalcando la proroga da parte del Governo cinese dell’esenzione dal visto per i cittadini italiani fino al 31 dicembre 2026, Going ha rimesso mano sulla programmazione dedicata al Paese del Dragone. La proposta dell’operatore si sviluppa su due direttrici complementari: da un lato, i viaggi tailor made, progettati su misura, con un forte accento sulle esperienze immersive e sui nuovi trend di esplorazione del Paese; dall’altro, una selezione di quattro itinerari di gruppo per ‘Going2China’, costruiti attorno ai grandi poli simbolici di Pechino, Xi’an e Shanghai, capaci di intrecciare storia imperiale e contemporanea, icone urbane, paesaggi iconici e tradizioni millenarie. Un’offerta per chi desidera una prima o nuova scoperta del Paese con un approccio strutturato, ma non standardizzato.

Tuttavia, il contesto attuale impone un’attenta valutazione dei rischi in fase di apertura di nuove destinazioni, ma l’esperienza maturata nel post-Covid ha rafforzato la capacità di adattamento degli operatori.

Il servizio completo sul nuovo TTG Today, da oggi in distribuzione e online nella digital edition