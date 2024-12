Tui marcia sull’Asia. Il colosso del turismo ha annunciato l’intenzione di raddoppiare la presenza sul continente nei prossimi tre anni.

Come riporta ttgmedia.com, il player ha dato il via libera a 21 nuovi progetti alberghieri nell’area. Tra questi nove in Cina, tre in Tailandia, due in Indonesia, due in Cambogia, due alle Maldive, due in Vietnam e uno nelle Filippine; in totale il portafoglio salirà a 39 strutture.

In prevalenza si tratterà di strutture con brand Tui Blue; ma alcune saranno marchiate Tui Suneo, la linea che punta maggiormente sul prezzo conveniente; ma è in fase di creazione una nuova offerta sul segmento lusso.