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Il self drive targato Glamour a misura di smart traveller: rinnovata la programmazione Sneakers by Glamour

Il self drive targato Glamour a misura di smart traveller: rinnovata la programmazione Sneakers by Glamour

Glamour rilancia sulla programmazione Sneakers by Glamour. L’operatore rinnova l’offerta degli itinerari self drive per intercettare le nuove esigenze del viaggiatore contemporaneo, sempre più orientato verso esperienze autentiche, itinerari personalizzabili e capaci di coniugare flessibilità al piacere della scoperta.

La nuova programmazione, particolarmente attenta al mondo digital e social, si concentra su Europa e Marocco e ruota attorno al concetto di ‘made for smart travellers’, invitando i viaggiatori a vivere ogni destinazione più a fondo, oltre i luoghi iconici.

“Con Sneakers by Glamour vogliamo dare vita a un contenitore dedicato a un modo diverso di viaggiare, più autentico, dinamico e vicino alle aspettative degli smart travellers di oggi”, spiega Luca Buonpensiere, titolare di Glamour. “L’Europa e il Marocco rappresentano il punto di partenza di un progetto destinato a crescere rapidamente. Abbiamo costruito itinerari che permettono di vivere davvero le destinazioni, andando oltre le immagini più conosciute e valorizzando esperienze, incontri e identità locali”.

Le proposte

Tra le proposte spiccano i tour self drive in Gran Bretagna, Scozia e Irlanda, percorsi tematici che attraversano scenari naturali suggestivi, location cinematografiche e luoghi antichi.

L’offerta comprende inoltre viaggi in Spagna, Portogallo e Madeira, oltre a itinerari ferroviari alla scoperta delle città d’arte, dei canali e delle atmosfere di Olanda e Belgio.

In arrivo in programmazione anche proposte dedicate all’Islanda, alla penisola scandinava e ad altre destinazioni che entreranno progressivamente in portfolio.

Uno strumento per le agenzie

Il rilancio di Sneakers by Glamour, aggiunge Buonpensiere, “rappresenta una scelta strategica anche dal punto di vista commerciale: le agenzie di viaggi stanno tornando a ricoprire un ruolo centrale all’interno di un modello sempre più phygital, in cui consulenza, personalizzazione e relazione fanno la differenza. Sneakers nasce proprio per offrire loro uno strumento nuovo, flessibile e perfettamente in linea con le aspettative del viaggiatore contemporaneo.”

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