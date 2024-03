Il servizio Lost Luggage Concierge di Sostravel a bordo di Costa Crociere

Si apre una nuova e importante partnership per Sostravel.com, che ha siglato un accordo con Costa Crociere per la fornitura del servizio Lost Luggage Concierge.

“L’indiscusso valore dell’accordo e la fiducia di uno dei maggiori player globali nel settore delle crociere rappresentano un’opportunità di crescita importante per Sostravel.com – dice Massimo Crippa, direttore generale Sostravel.com -. I servizi digitali al passeggero si stanno espandendo oltre il canale di vendita degli aeroporti, e questo accordo insieme ai precedenti accordi b2b recentemente siglati sono la migliore delle dimostrazioni”.

Il servizio sarà incluso in modalità predefinita per tutti i clienti “Fly & Cruise” di Costa Crociere in partenza dall’Europa, che acquisteranno tramite i canali Costa Crociere la crociera e lo spostamento aereo. In caso di smarrimento del bagaglio, scatterà l’assistenza Sostravel.com con il rintracciamento e la riconsegna a bordo della nave del proprio bagaglio entro 48 ore. I clienti di Costa Crociere “Cruise Only” potranno usufruire del servizio LLC scegliendo l’opzione prima della partenza qualora raggiungano la nave con un volo.

“Il nostro obiettivo è offrire ai nostri ospiti le migliori esperienze di viaggio, da qualsiasi punto di vista – dice Daniel Caprile, vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa Crociere. L’accordo con Sostravel.com è un ulteriore passo in avanti in questa direzione, perché ci aiuterà a fare in modo che i nostri ospiti possano iniziare a godersi la loro crociera, senza pensieri, fin dalla partenza in aeroporto. Inoltre, questo servizio renderà ancora più uniche le nostre vacanze nel panorama del turismo organizzato”.