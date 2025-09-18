ETI Viaggi, tour operator fondato a Francoforte sul Meno e specializzato sulla destinazione Egitto, compie un passo strategico nella sua espansione internazionale con l’apertura, a metà ottobre, del primo ufficio italiano a Trieste. Una scelta che conferma la centralità dell’Italia nei piani di crescita del tour operator.
Con sede principale a Francoforte e una rete consolidata in Germania, Austria, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Romania e Regno Unito, ETI Viaggi porta ora nel mercato italiano l’esclusiva del brand Red Sea Hotels sulle coste del Mar Rosso.
Il debutto in Italia è avvenuto lo scorso luglio con il primo volo da Verona, inaugurando una stagione estiva di collegamenti verso l’Egitto che si chiuderà il 1° novembre. Agosto ha rappresentato il picco dei flussi, a conferma dell’interesse del pubblico italiano per le proposte del t.o.
A rafforzare l’offerta c’è la storica partnership con Cairo Express Travel (CET), tra le principali agenzie di incoming in Egitto. Grazie a un servizio dedicato in lingua italiana e a un ampio ventaglio di escursioni premium, CET propone un’esperienza di viaggio di alto livello.