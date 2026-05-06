Dertour Group allunga sull’Italia. Il player tedesco amplia il suo presidio nella Penisola, siglando una joint venture con Valentour, Dmc specializzata e attiva principalmente in Calabria, Sicilia e Puglia.

La partnership darà vita a un’unica Dmc attiva in Italia, con l’intento di divenire unico interlocutore per il vasto portfolio dei tour operator appartenenti al Gruppo Dertour a livello europeo (Kuoni e i brand t.o. di Dertour Central, Northern & Eastern Europe), fornendo servizi lungo l’area centro-meridionale del Paese.

Focus sulla Calabria

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla Calabria, destinazione che sempre più importante per il Gruppo Dertour, anche grazie all’aumento delle strutture alberghiere commercializzate con brand del Gruppo tedesco.

La jv, spiega Deborah Valente, managing director di Valentour, “rappresenta una pietra miliare per Valentour. Insieme al Gruppo Dertour, stiamo creando un sistema importante grazie all’unione di conoscenza profonda del territorio e all’offerta di servizi eccellenti. Questa visione rappresenterà un progetto destinato a crescere e maturare sempre di più nel prossimo futuro. Soprattutto per il Sud Italia e per la Calabria, questa partnership apre le porte a nuove opportunità di crescita di portata internazionale.”

Un progetto che nasce da un solido legame tra il player tedesco e la Dmc italiana. “Condividiamo la stessa visione a lungo termine - precisa Patrizio Appolloni, managing director di Der Viaggi -, una profonda passione per questo lavoro e la ferma convinzione circa l’importanza di mettere il cliente al centro di ogni nostra decisione”.

“L’Italia - conclude Klaus-Ulrich Sperl, ceo di Destination Management Companies - è una delle nostre destinazioni più importanti. Unendo le forze con Valentour, creiamo una solida struttura Dmc integrata che copre quasi tutto il territorio nazionale. Questa joint venture ci permetterà di servire ancora meglio i marchi del nostro Gruppo, rafforzare il nostro business con i partner e scoprire un significativo potenziale di crescita in regioni chiave come la Calabria”.