Il viaggio lento secondo Tour2000AmericaLatina: arriva la nuova collezione Slow Travel

Una programmazione pensata per chi desidera vivere le destinazioni con ritmi più lenti. Tour2000AmericaLatina lancia la nuova collezione Slow Travel. “Il progetto - spiega Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina - interpreta le nuove tendenze del turismo, sempre più orientate a ritmi lenti e a un modo di viaggiare più consapevole”.

Nella nuova programmazione, i viaggi sono proposti in formula individuale e includono sempre un soggiorno di almeno quattro notti sulle spiagge più iconiche dell’America Latina, con pernottamenti in strutture selezionate appositamente dall’operatore per garantire unicità e comfort.

Per ridurre gli spostamenti e consentire inoltre ai viaggiatori di immergersi nelle destinazioni, ogni tour prevede un massimo di tre tappe. “I nuovi itinerari - precisa Pagni - non rinunciano all’identità di Tour2000AmericaLatina e ai suoi tour iconici: percorsi collaudati e curati nei dettagli, oggi abbinati a un soggiorno mare sulle spiagge più belle dell’America Latina, per un equilibrio ideale tra scoperta, emozione, comfort e relax. Una formula perfetta per coppie, viaggi di nozze, famiglie e viaggiatori over 50”.

Le proposte

L’operatore propone itinerari essenziali, pensati per alternare scoperta e relax in spiaggia. In Brasile, il t.o. offre le soluzioni ‘Rio de Janeiro, Trancoso e Salvador’, combinando le icone della Cidade Maravilhosa, l’anima afro-brasiliana e un mare elegante dove rallentare; ‘Rio e Paraty’, tra baie scenografiche, atmosfera coloniale e giornate lente sul mare; e ‘Amazzonia e Fernando de Noronha’, un viaggio alla scoperta del polmone verde del mondo e delle acque cristalline.

L’itinerario ‘Messico: Templi Maya e Isla Holbox’ accompagna i viaggiatori tra Cancún e Mérida fino al ritmo lento di Holbox, mentre ‘Panama e San Blas’ combina Panama City, l’incontro con la comunità Emberá e l’arcipelago di San Blas vissuto in catamarano. ‘Perù e Curacao’ unisce Lima, Cusco e la Valle Sacra a un finale mare a Curaçao; mentre ‘Guatemala e Corn Island’ lega l’atmosfera coloniale di Antigua e l’energia di Tikal con il relax di Corn Island.

Infine, ‘Colombia: Medellin, Cartagena e Baru’ fonde città e Caribe con un finale mare tra spiagge bianche, acque turchesi e natura caraibica.