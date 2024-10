Impresa storica per Ponant: Le Commandant Charcot ha raggiunto il Polo Nord dell’Inaccessibilità

Ponant mette in bacheca un primato storico. La sua Le Commandant Charcot è la prima nave ad aver raggiunto il leggendario Polo Nord.

Lo scorso 12 settembre, la prima nave da spedizione polare ibrida elettrica della compagnia è arrivata fino al Polo Nord dell’Inaccessibilità (punto più lontano da qualsiasi terra emersa), segnando così un’impresa storica per la navigazione.

Percorrendo la rotta Transpolare - da Nome, Alaska, a Longyearbyen, Spitsbergen - Le Commandant Charcot ha anche attraversato il Polo Nord Magnetico e il Polo Nord Geografico. “Raggiungere il Polo Nord dell’Inaccessibilità è un momento di rara intensità, ma è soprattutto un’avventura collettiva, resa possibile grazie alla passione e all’esperienza di Ponant”, ha commentato il capitano al timone dell’impresa Étienne Garcia.

A bordo, 20 scienziati internazionali in missione per raccogliere dati nell’area.

Le Commandant Charcot è progettata per spedizioni in ambienti estremi. Lo scafo di Classe Polare 2 (PC2) le consente di navigare in regioni polari riducendo al minimo l’impatto ambiental.