In crociera con Giver sul Danubio alla scoperta dei mercatini di Natale

Giver rilancia la crociera per scoprire i mercatini di Natale sulle rive del Danubio. La partenza è prevista il 16 dicembre e la crociera fluviale di 5 giorni sul Danubio tocca Vienna, Budapest e Bratislava. Il viaggio si svolgerà a bordo della Vivienne, una nave di categoria 4 stelle superior noleggiata da Giver in esclusiva per il pubblico italiano, che si caratterizza per le camere spaziose e moderne e l’alta qualità dei servizi Direzione di crociera e staff sono di Giver. Volo di linea e pensione completa a bordo completano l’offerta.

Una seconda proposta esclusiva, sempre firmata da Giver, consente di partire alla scoperta del villaggio di Babbo Natale. La data è quella del 4 dicembre, quando si volerà a Rovaniemi con il ‘Santa Express’, un volo diretto da Milano Malpensa. Fra i plus garantiti dal t.o., la disponibilità di equipaggiamento termico gratuito e l’assistenza esclusiva Giver a Rovaniemi.

Inoltre, Giver offre il pernottamento gratuito a Milano Malpensa per chi risiede a più di 250 chilometri da Milano.