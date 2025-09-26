In crociera sui Grandi Laghi Usa con American Cruise Line

American Cruise Line lancia la navigazione sui Grandi Laghi degli Stati Uniti. La compagnia di crociera ha messo in programmazione per il 2026 tre itinerari nazionali operati dall’American Patriot, unità da 130 passeggeri.

La compagnia ha voluto rispondere alla grande richiesta dei suoi passeggeri per una serie di itinerari che consentano l’imbarco da porti interni agli Usa, eliminando così la necessità di disporre di un passaporto.

Gli itinerari partono da 9 giorni, con una crociera sul Lago Ontario e sul Lago Erie tra Syracuse, New York, e Cleveland o una crociera sul Lago Michigan con partenza e ritorno da Milwaukee, Wisconsin. Il viaggio più lungo è invece di 14 giorni e attraversa il Lago Erie, il Lago Huron e il Lago Michigan tra Cleveland e Milwaukee.