Innovazione digitale e rafforzamento del prodotto: le novità di Viaggialdo a TTG

Un nuovo sito web, ormai prossimo al lancio, e la teleprenotazione, che sarà attiva dal 1° novembre per rendere ancora più semplice il lavoro delle agenzie partner. Viaggialdo si presenta a TTG Travel Experience aprendo una nuova fase del suo percorso di crescita, che punta su innovazione digitale e rafforzamento del prodotto.

Il nuovo portale nasce, infatti, con l’obiettivo di andare oltre il tradizionale concetto di restyling. “Non si tratta solo di una nuova grafica, bensì di un vero e proprio ricamo digitale attorno all’identità di Viaggialdo - sottolinea Elisa Sebastianelli, amministratore Viaggialdo -. Abbiamo lavorato per costruire uno strumento più intuitivo, veloce e accessibile, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze delle agenzie e, allo stesso tempo, di accompagnare il cliente finale nella scelta e nella costruzione del viaggio”.

Ulteriore tassello nel rapporto dell’operatore con la distruibuzione è la teleprenotazione, uno strumento sviluppato per rendere più fluida la gestione delle richieste, ridurre i passaggi operativi e accelerare i tempi di conferma, offrendo alle agenzie un canale più immediato per interagire con il prodotto Viaggialdo. “Per noi innovare significa prima di tutto rendere più snello il lavoro di chi ogni giorno propone i nostri viaggi - continua Sebastianelli -. La tecnologia deve essere uno strumento al servizio del trade, non un ulteriore livello di complessità. Con il nuovo sito e la teleprenotazione vogliamo mettere le agenzie nelle condizioni di svolgere i propri compiti con maggiore velocità, autonomia ed efficacia”.

A TTG particolare attenzione sarà dedicata all’Oman e alla programmazione Capodanno e Pasqua, insieme a una prima anticipazione dell’estate. “Arriviamo a Rimini in un momento importante per Viaggialdo - conclude Sebastianelli -. Da una parte stiamo completando un percorso di evoluzione digitale che vuole rendere il nostro prodotto sempre più facilmente accessibile e prenotabile; dall’altra continuiamo a investire sulla programmazione e sulla relazione con il trade. Il TTG sarà per noi soprattutto un momento di confronto con le agenzie per ascoltare le loro necessità, raccontare ciò che stiamo costruendo e presentare in anteprima le opportunità dei prossimi mesi”.