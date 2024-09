Sudafrica in costante crescita ed exploit di prenotazioni per la Namibia. Inside Africa traccia il bilancio turistico della programmazione dedicata al continente e annuncia novità sul sito.

“L’Africa Australe - spiega l’ideatore dell’operatore, il travel designer Stefano Nori - resta la destinazione trainante dell’intera programmazione, con il Sudafrica in costante e regolare crescita e la Namibia che nel 2024 ha visto un vero e proprio boom di prenotazioni, cosa che prevedo proseguirà nel 2025”.

“Allo stesso modo - aggiunge - la Tanzania da tempo non registrava per noi risultati così positivi. Nonostante la presenza di vari itinerari di gruppo, sia esclusivi sia in condivisione con altri operatori, la caratteristica fondamentale di Inside Africa resta l’organizzazione dei pacchetti su misura, per lo più destinati al mercato altospendente”.

Il Sud Africa Boutique Tour

Intanto il sito dell’operatore si è arricchito di nuove proposte, tra cui quelle della collana dei Boutique Tour, cui si è unito il Senegal, che sarà presto accompagnato dal Marocco e altri Paesi: “Da sottolineare in modo particolare il Sud Africa Boutique Tour - evidenzia Nori -, prodotto studiato e realizzato pensando a coloro che desiderano un viaggio completo, con i giusti tempi di visite, attività ed esperienze, senza lunghi trasferimenti, utilizzando boutique hotel spesso inseriti in storici edifici. Poche partenze per un massimo di 8 partecipanti con anche due soluzioni proposte, riservate agli honeymooner, con estensioni balneari in Mozambico e a Mauritius”.

A proposito di Africa Occidentale, la proposta include Senegal, Ghana, Togo, Benin e Costa d’Avorio, “per quella che è l’Africa degli uomini, della cultura e delle tradizioni - aggiunge Neri -. Per terminare, nel 2025 assisteremo ad alcuni graditi ritorni, come l’Egitto, il Kenya, Uganda e Ruanda in binomio e l’Etiopia”.