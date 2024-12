InViaggi approda in Egitto con un resort del brand inCLub dedicato a un pubblico adults only. Apre infatti ad Hadaba, una delle location più affascinanti del Mar Rosso, l’Albatros Royal Grand di Sharm el Sheikh. La struttura rappresenta per inViaggi una novità importante sul mercato dopo l’ingresso in Tunisia con l’apertura di altri due inClub.

L’Albatros Royal Grand sarà dedicato all’accoglienza di viaggiatori a partire dai 16 anni alla ricerca di una vacanza di puro relax e con un’offerta di escursioni ed esperienze selezionata. “Questo lancio consolida l’impegno di inViaggi nel proporre strutture di eccellenza, capaci di unire comfort, stile e un legame profondo con il territorio” - ha dichiarato Alberto Giorgio, direttore generale InViaggi.

“La presenza su Sharm con inClub Albatros Royal Grand rende ancora più completa la presenza di inViaggi sulla destinazione - spiega Alberto Giorgio, direttore generale -. A completamento di gamma proponiamo un’ampia offerta di strutture alberghiere della linea inTrip, nonché le esperienze con le crociere Egitto classico della linea inTour, con l’obiettivo di rendere completa la nostra offerta sulla destinazione”.