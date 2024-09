InViaggi, Gruppo Fruit: Alberto Giorgio nuovo direttore generale

Arriva forte di un’esperienza pluridecennale nel comparto turistico in generale e nel tour operating in particolare il nuovo direttore generale di InViaggi, Alberto Giorgio.

“La sua profonda conoscenza del settore, la sua abilità nella gestione delle vendite e la preziosa capacità di fare squadra contribuiscono a segnare un importante passo avanti nel percorso di crescita del brand InViaggi, che, grazie anche all’apporto del nuovo manager, potrà esprimere al meglio tutte le sue potenzialità, traguardando nuovi orizzonti”, commenta Cesare Landi amministratore del Gruppo Fruit.

Alberto Giorgio sarà impegnato a coordinare e ottimizzare le attività operative per raggiungere gli obiettivi prefissati, con un focus particolare sia sul prodotto nazionale sia sullo sviluppo delle potenzialità dell’outgoing.

“Entrare a far parte in qualità di direttore generale di un brand storico come InViaggi, che sta vivendo già da qualche anno nuovo entusiasmo e forti segnali di interesse dal mercato, rappresenta per me una sfida molto motivante e motivo di grande orgoglio”, commenta il neo direttore generale.