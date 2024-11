Importante cambio di passo nella strategia di Isola Azzurra. Il tour operator siciliano punta sull’ampliamento dell’offerta nell’ottica di un ulteriore balzo in avanti del fatturato, che il ceo Andrea Lorenzoni stima dovrebbe attestarsi sul +10-15% nel 2025.

“Abbiamo cominciato nel 2009 con i viaggi di gruppo e i primi impegni vuoto/pieno su alcune strutture del Mare Italia. Da allora, la strada percorsa è stata lunga, culminata nella creazione del brand Zeta Club, che raccoglie le strutture di nostra gestione”.

Sotto questo aspetto, il 2025 segnerà il passaggio a cinque Zeta Club con due new entry: il Sikania Eco Resort, seguito dalla novità Sardegna con il San Teodoro Le Rose.

“Al centro della nostra attività – aggiunge il manager – l’intenso lavoro per caratterizzare il nostro brand Zeta Club attraverso un’evoluzione continua del concetto di intrattenimento, alla quale si associa la differenziazione dell’offerta”.

Nell’ottica del potenziamento dell’offerta, nel 2023 ha visto la luce la prima struttura di proprietà, lo Zeta Club Selinunte, 135 camere nella riserva del Belice, ma Lorenzoni non esclude future acquisizioni “in base alle opportunità che si presenteranno sul mercato”.

La diversificazione dell’attività ha portato anche alla nascita di Azzurra World, brand che dal 2022 si occupa di viaggi a lungo raggio tailor made, e della dmc Land & Sea, che da quest’anno si occupa punta sull’incoming proponendo un servizio a tutto tondo. Voli, trasporti e soggiorni per creare un pacchetto su base individuale che possa associare al soggiorno mare la scoperta del territorio.

“Da segnalare l’imminente apertura dell’attività di dmc focalizzata sulle isole Eolie, un patrimonio da sfruttare e veicolare al meglio alla clientela internazionale” chiude Lorenzoni.

“Puntiamo a diventare uno degli operatori di riferimento soprattutto su Sicilia, Sardegna e Puglia – aggiunge Fabio Piraino, direttore programmazione e sviluppo recentemente entrato in squadra -. In primo piano quindi il consolidamento dell’offerta villaggistica brandizzata, con un’offerta che può contare anche sui posti volo. Grazie alla collaborazione con Ita Airways , abbiamo ottime disponibilità per partenze da Milano Linate e Roma Fiumicino”.

“Gli obiettivi di crescita sono ambiziosi – chiude il direttore commerciale Massimiliano Cintorino -, ma sicuramente alla nostra portata, grazie anche alla fattiva collaborazione con le circa 2mila agenzie fidelizzate che vendono i nostri prodotti. A loro si indirizza un’altra novità 2025, che prevede l’integrazione nel booking online dei flussi XML per offrire collegamenti marittimi e aerei, anche dei vettori low cost”.