Isola Azzurra, Marco Strazzullo è il nuovo responsabile per la Campania

Un nuovo ingresso nella squadra di Isola Azzurra. Il tour operator annuncia ufficialmente l’arrivo di Marco Strazzullo nel team commerciale. “Marco è una figura che non ha bisogno di presentazioni - commenta in una nota Massimiliano Cintorino, direttore commerciale del t.o. -: la sua serietà, la correttezza nei rapporti commerciali e le esperienze maturate anche in ruoli non strettamente commerciali delineano un profilo umano e professionale perfettamente in linea con i valori e gli obiettivi di Isola Azzurra”.

Strazzullo ricoprirà il ruolo di responsabile per la Campania. Con il suo ingresso, spiega il ceo di Isola Azzurra Andrea Lorenzoni, “riparte il presidio commerciale di un’area fortemente strategica per la nostra azienda, una regione che ci ha sempre seguito e sostenuto, sulla quale abbiamo creduto e continueremo a investire.”

“Sono molto contento e orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo giovane e motivato, caratterizzato da un entusiasmo contagioso - afferma la new entry -. Isola Azzurra ha davanti a sé grandi obiettivi e traguardi, e poter contribuire al loro raggiungimento è per me un privilegio”.