Ita dimezza il Reggio Calabria-Linate: ecco le motivazioni

“Approfondita valutazione dei risultati dei voli in termini di profittabilità e di ragioni operative”. E’ questa la motivazione di Ita Airways in merito alla decisione di sospendere, a partire dal ottobre, il secondo volo giornaliero tra l’aeroporto di Reggio Calabria e quello di Milano Linate.
Secondo quanto riportato da reggiotoday.it la compagnia avrebbe spiegato in una nota di un esito fortemente negativo nei risultati “con una perdita considerevole”. A questo di aggiungerebbe poi “una parziale riduzione della flotta operativa di breve-medio raggio a causa di programmati interventi manutentivi ai motori” oltre alla riduzione della disponibilità di slot su Linate.
Ita Airways non avrebbe però chiuso del tutto le porte a un ripristino del secondo volo nel caso in cui ci fossero nuovamente condizioni adatte in termini di redditività.