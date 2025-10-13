Italia primo mercato per Travel Compositor, gli obiettivi del brand

Italia primo mercato per Travel Compositor, brand della holding Travelsoft, che macina soluzioni olistiche per il trip planning totalmente dinamico a velocità supersonica. Tallona l’IA per conquistare la leadership mondiale nel settore SaaS 4 Travel e, con il lancio di circa 30 novità al mese e un nuovo prodotto ogni tre, probabilmente ci è già riuscito. Il ceo Manuel Aragònes è soddisfatto dell’ottima performance dell’Italia, primo Paese per numero di clienti e per generazione di vendita, con 1 milione di viaggiatori portati in Italia dai loro operatori nel 2025 in rapporto ai 5 milioni di persone totali spostate dalla clientela globale. Persegue l’obiettivo di elevare da 38 a 40 entro fine anno i clienti connazionali, al 90% tour operator e per una minor quota Dmc. Il manager racconta le novità presentate in fiera: “Abbiamo lanciato i due ultimi motori di ricerca - dice -, uno per prenotare in un’unica soluzione di pagamento tutte le esperienze offshore nei porti di una crociera, e uno dedicato al pacchetto di ticket di eventi sportivi o musicali, camera, volo. Fra qualche settimana debutterà la novità assoluta: il motore di preventivo e prenotazione di trip tailor made per gruppi, che comprende tutto, dal pullman a escursioni, esperienze, guida, ristoranti, hotel”. In pratica, l’automatizzazione delle operazioni umane consente di risparmiare il 98% del tempo di lavoro: l’efficienza di tre giorni si ottiene in tre minuti.