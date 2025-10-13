TTG Italia

Italia primo mercato per Travel Compositor, gli obiettivi del brand

Italia primo mercato per Travel Compositor, gli obiettivi del brand

Italia primo mercato per Travel Compositor, brand della holding Travelsoft, che macina soluzioni olistiche per il trip planning totalmente dinamico a velocità supersonica. Tallona l’IA per conquistare la leadership mondiale nel settore SaaS 4 Travel e, con il lancio di circa 30 novità al mese e un nuovo prodotto ogni tre, probabilmente ci è già riuscito. Il ceo Manuel Aragònes è soddisfatto dell’ottima performance dell’Italia, primo Paese per numero di clienti e per generazione di vendita, con 1 milione di viaggiatori portati in Italia dai loro operatori nel 2025 in rapporto ai 5 milioni di persone totali spostate dalla clientela globale. Persegue l’obiettivo di elevare da 38 a 40 entro fine anno i clienti connazionali, al 90% tour operator e per una minor quota Dmc. Il manager racconta le novità presentate in fiera: “Abbiamo lanciato i due ultimi motori di ricerca - dice -, uno per prenotare in un’unica soluzione di pagamento tutte le esperienze offshore nei porti di una crociera, e uno dedicato al pacchetto di ticket di eventi sportivi o musicali, camera, volo. Fra qualche settimana debutterà la novità assoluta: il motore di preventivo e prenotazione di trip tailor made per gruppi, che comprende tutto, dal pullman a escursioni, esperienze, guida, ristoranti, hotel”. In pratica, l’automatizzazione delle operazioni umane consente di risparmiare il 98% del tempo di lavoro: l’efficienza di tre giorni si ottiene in tre minuti.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana