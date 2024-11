Kappa Viaggi c’ è e il gruppo continua a investire sul mercato italiano, considerato fra i prioritari per la casa madre francese.

“Il volume di mercato dei viaggi prenotati sul mercato Italia è aumentato del 30% nell’ultimo anno – spiega Michele Mazzini, direttore generale del brand dell’operatore francese NG Travel -. Ma quel che conta è che accanto alla crescita del fatturato, anche il numero di passeggeri è lievitato in modo equivalente. Avremmo potuto fare di più, ma il periodo maggio-settembre ha registrato alti e bassi in parte motivati dall’incertezza geopolitica che affligge lo scenario internazionale e questo ha limitato una performance che avrebbe potuto essere ancora più brillante”.

In pole position per il t.o. le Maldive, il Marocco e a seguire Tanzania, Zanzibar e Repubblica Dominicana. “Quello che però sta prendendo piede sono soprattutto le strutture brandizzate, sia i KClub, che offrono un trattamento all inclusive arricchito da diverse esperienze, sia i Club Eldorador per chi è alla ricerca di hotel di qualità (a 4 e 5 stelle) e di una formula adatta tanto alla famiglia che a chi cerca un’attività sportiva”.

Di particolare rilievo anche il Club Coralia Filhalhohi alle Maldive, una destinazione che da sola procura al t.o. circa 3 milioni di euro di fatturato sui 20 totali. In ripresa anche l’Egitto, specie per la parte dei tour, che vede fra l’altro l’ingresso del nuovo Club Coralia a Sharm El Sheikh. Meno brillanti invece i risultati su Mauritius, destinazione che stenta a ripartire.

“L’obiettivo sul mercato italiano è quello di aumentare la nostra brand awareness, sfruttando la tecnologia per aiutare gli agenti di viaggi a crescere insieme a noi. Continueremo a lavorare solo con voli di linea e low cost, evitando i collegamenti charter, in modo tale da offrire la massima flessibilità nelle date di viaggio”.

Particolarmente ambizioso l’obiettivo sul nostro mercato definito da Mazzini: per un gruppo che nel complesso fattura circa 450 milioni di euro, si mira ad arrivare nel giro di 4-5 anni ai 70 milioni di euro.