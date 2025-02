I gruppi Karavel Fram e Alpitour World hanno concluso un accordo strategico di sviluppo nel settore alberghiero e del tour operating. In questo contesto, Alpitour France viene acquisita da Fram. Come riporta Tourmag, i due Gruppi desiderano unire le rispettive forze sui mercati italiano e francese per sviluppare un nuovo progetto comune.

Nell’ambito di questo accordo, Karavel Fram integrerà nei suoi team tutti i dipendenti di Alpitour France, la filiale francese di Alpitour World creata nel 2017. Da aprile 2025, il gruppo Karavel Fram rileverà quindi il portafoglio prodotti Alpitour France, in particolare con i marchi Bravo e Sea Club “sulle destinazioni a lungo e medio raggio”.

“Questa partnership rappresenta un’opportunità unica per arricchire e diversificare il nostro portafoglio prodotti, con un’offerta di alta qualità che servirà al meglio gli interessi dei nostri clienti e partner di distribuzione” ha copmmentato Cyrille Fradin, presidente del Gruppo Karavel Fram.

Il presidente e a.d. di Alpitour World, Gabriele Burgio, ha aggiunto: “L’accordo con Karavel Fram rappresenta un’importante opportunità per creare sinergie nel settore alberghiero, mettendo a fattor comune i volumi e le storie di due tra i più importanti gruppi turistici europei ” .

I primi ambiti di collaborazione si concentreranno sull’integrazione del portafoglio prodotti e sullo sviluppo di nuove destinazioni, come riferisce la nota stampa riportata da Tourmag.

“Questo accordo dovrebbe consentire ai partner alberghieri, delle compagnie aeree e dell’accoglienza, nonché ai team di Alpitour France, di pianificare una nuova fase di sviluppo all’interno del gruppo Karavel Fram”, aggiunge Folco Aloisi, ceo del gruppo Karavel Fram.

Patrice Caradec, presidente di Alpitour Francia, avrà il compito di agevolare l’integrazione tra i due gruppi: “ Questa alleanza costituisce la prima tappa di un percorso comune volto a esplorare tutte le possibili opportunità di sviluppo e ottimizzazione delle nostre attività in Italia e in Francia”, ha chiuso Caradec.