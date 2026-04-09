‘Keep calm & Travel’. In un periodo segnato da conflitti e incertezza, Alpitour corre in sostegno della distribuzione e dei viaggiatori, rispondendo così alla crescente richiesta per flessibilità e serenità.

Il tour operator lancia una nuova campagna commerciale per sostenere le vendite in agenzia e rafforzare, al contempo, la fiducia dei clienti. L’iniziativa prevede flessibilità sulle prenotazioni finalizzate entro il 30 di aprile per viaggi a marchio Alpitour, Francorosso o Bravo, comprensivi di volo Neos.

Cosa prevede la campagna

Nel dettaglio, i viaggiatori avranno la possibilità di modificare la destinazione fino a 10 giorni prima dalla partenza e di cambiare il programma di viaggio senza costi aggiuntivi.

“Stiamo vivendo una fase storica che richiede attenzione e ascolto - spiega l’operatore -. Le persone hanno bisogno di sentirsi libere nelle loro scelte, senza rinunciare alla serenità”.